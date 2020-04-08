Москва, 9 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

9 апреля

9 апреля 1942 года в связи с таянием льда Государственный Комитет Обороны принял решение возложить задачу перевозки грузов через Ладожское озеро на Ладожскую военную флотилию.

9 апреля 1943 года немецкие войска начали очередную серию контратак у реки Северский Донец в районе городов Балаклея и Изюм.

9 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта начали штурм Одессы.

Части 2-го Украинского фронта в Румынии вышли на железную дорогу Яссы — Пашкани.

9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта, уничтожив группировку противника, овладели городом и крепостью Кёнигсберг.