Москва, 3 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 апреля

3 апреля 1943 года Красная армия в ходе наступления на Кубани освободила посёлок Прикубанский.

Более 100 партизанских отрядов из Орловской области атаковали железную дорогу Брянск — Рославль, взорвали её в 73 местах, пустили под откос 4 вражеских эшелона и разрушили мост через реку Тросна.

3 апреля 1944 года войска 2-го Украинского фронта в Румынии заняли 10 населённых пунктов севернее Яссы и перехватили железную дорогу Яссы — Дорохой.

Красная армия на Украине освободила города Сирет и Хотин в Черновицкой области.

3 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта при поддержке румынских частей освободили город Кремница.

Силы 3-го Украинского фронта в Австрии освободили города Эйзенштадт, Неункирхен, Глогниц и вышли на подступы к Вене с юга.

Командующий 1-м Украинским фронтом получил директиву Ставки о подготовке Берлинской наступательной операции.