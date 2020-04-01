Москва, 2 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

2 апреля

2 апреля 1943 года силами Ладожской военной флотилии была возобновлена навигация по Ладожскому озеру между портами Кобона и Осиновец.

2 апреля 1944 года Красная армия на Украине освободила города Берестечко и Горохов в Волынской области.

В связи со вступлением Красной армии на территорию Румынии советский Нарком иностранных дел сделал заявление о том, что СССР «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника».

2 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта на братиславском направлении освободили город Топольчаны и вышли к австро-венгерской границе между Дунаем и озером Нойзидлер.

Силы 3-го Украинского фронта при поддержке болгарских частей освободили центр нефтяной промышленности Венгрии город Надьканижа.