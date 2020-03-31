Москва, 1 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

1 апреля

1 апреля 1942 года войска Северо-Западного фронта остановили продвижение противника у реки Редья на участке Сычево — Колышкино.

1 апреля 1943 года закончилась Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Калининского и Западного фронтов. По её итогам Ржев и Вязьма были освобождены, а Красная армия продвинулась на 130−160 км и вышла к Вердино, Сафоново, Городку и Арнишцам.

Эскадрилья французских летчиков-добровольцев «Нормандия» (впоследствии — «Нормандия — Неман») вошла в состав советской 1-й воздушной армии и начала бои на Западном фронте.

1 апреля 1944 года завершился Львовско-Варшавский рейд партизан под командованием Петра Вершигоры. Партизанские отряды с боями прошли порядка 2100 километров (в том числе по территории Восточной Пруссии), освобождая угоняемых в Германию граждан, нападая на железные дороги и электростанции, уничтожая технику и солдат противника.

Красная армия на Украине освободила районный центр Троицкое в Одесской области и ещё более 220 населенных пунктов.

1 апреля 1945 года Ставка приняла директиву командующему 1-го Белорусского фронта о подготовке наступления на Берлин.

По указанию Ставки Земландская группа войск упразднена и выведена в Резерв, а также расформирован 2-й Прибалтийский фронт.

Войска 1-го Украинского фронта после длительной осады завершили ликвидацию вражеского гарнизона и заняли город и крепость Глогау (Глогув) на левом берегу реки Одер.

Силы 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили города Трнава, Глоговец и Сенец.

Войска 3-го Украинского фронта на венском направлении заняли город Шопрон.