Вильнюс, 9 марта, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Из-за угрозы распространения коронавируса в Литве и в странах, популярных для жителей Литвы как туристические направления, весь туристический сектор страны ежедневно теряет по одному миллиону евро. Об этом заявила оппозиционная парламентская партия «Саюдис либералов», представители которой провели встречу с сотрудниками отрасли, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Согласно заявлению либералов, доходы предприятий, предоставляющих гостиничные услуги в Литве уже упали на 20−30%, заполняемость гостиниц снизилась на 50%, рестораны и другие места общественного питания потеряли 20% своего оборота, массово отменяются общественные мероприятия, семинары и конференции, бюджет Литвы ежегодно теряет по 200−300 тыс. евро в виде недополученных налогов.

Либералы объявили о созыве парламентского комитета по экономике для обсуждения мер по амортизации потерь бизнеса, куда предлагают пригласить и предпринимателей.

Напомним, в Литве в настоящий момент диагностирован один случай заражения коронавирусом.