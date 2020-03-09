Москва, 9 марта, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают роста стоимости товаров в связи с падением курса рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна В магазине

«Всё то, что у нас зависит от импорта, товары, — они в связи с изменением курса подорожают», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Однако он видит и плюсы в такой тенденции.

«Но при этом более привлекательными становятся наши товары, в том числе и на мировом рынке», — рассуждает парламентарий.

Одновременно депутат не ожидает снижения цен на бензин, таким образом, перевозки внутри страны не подешевеют.