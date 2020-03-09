Москва, 9 марта, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Резкое падение цен на нефть, падение курса рубля и действия спекулянтов на фоне коронавируса могут негативно сказаться на инфляции, летом может пройти корректировка федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта завил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Если ситуация будет ухудшаться или будет нестабильно, это повлияет на инфляцию. Как мы знаем, социальные выплаты у нас индексируются на инфляцию», — добавил он.

При этом парламентарий полагает, что при обсуждении поправок в федеральный бюджет, где учтено финансирование мер послания президента РФ, включая расширение маткапитала, новых поправок ожидать не стоит.

«Сегодня курс рубля понизился, завтра отыграет — опять параметры менять? Когда турбулентность происходит, поправки для реализации послания вряд ли будут содержать серьезные корректировки. Основная корректировка федерального бюджета на 2020 год и последующие годы будет летом, там ситуация покажет. Сейчас серьезных предпосылок для корректировки бюджета я не вижу», — сказал Нилов.