Москва, 9 марта, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Российский рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро на фоне падения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 9 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обвал рубля

Напомним, что мировые цены на нефть начали испытывать давление после распространения коронавируса в Китае и ряде других крупных стран. Страны — участницы соглашения ОПЕК+ попытались обсудить возможное дополнительное сокращение уровня добычи нефти, чтобы затормозить падение цен на нефть, но к согласию прийти не смогли. В итоге соглашение ОПЕК+ фактически развалилось, что означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.

С момента провала переговоров ОПЕК+ в Вене нефть начала дешеветь, и сегодня в ходе торгов за баррель североморской Brent дают $31,38. Это минимум с 2016 года. Техасская легкая WTI — $28,33 за баррель.

На этом фоне курс евро подбирается к отметке 84 рубля, а доллар США — 73 рубля.