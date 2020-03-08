Москва, 8 марта, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли активное участие во Всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!». В Москве 8 марта они поздравили сотрудниц МЧС, сообщает пресс-служба организации.

Пресс-служба ВСКС Поздравление

Поздравления получили сотрудницы городского Центра экстренной медицинской помощи, Центра экстренной медицинской помощи и Центра экстренной психологической помощи. К женщинам пришли добровольцы ВСКС, которые были одеты в форму водолаза, пожарного, скалолаза и парашютиста. Сотрудницам подарили букеты цветов, праздничное настроение и наилучшие пожелания. ЦУКС также посетили глава ВСКС Евгений Козеев и актёр театра и кино Станислав Дужников, а сотрудниц ЦЭМП поздравил актёром театра, кино и озвучивания Сергей Бурунов.

Всего больше 400 студентов-спасателей поздравили по всей России более 1200 представительниц МЧС, которые в этот праздничный день находятся на посту. Также поздравления от них получили больше 1500 сотрудниц МВД.

Пресс-служба ВСКС Поздравление

«В праздничный день сегодня находимся на служебном посту очень рады, что студенты-спасатели пришли нас поздравить, у меня сегодня еще и День рождения, так что вдвойне приятно», — отметила прапорщик внутренней службы Любовь Похорева.

Всероссийский студенческий корпус спасателей является одной из крупнейших студенческих добровольческих организаций России. Он объединяет более 8000 добровольцев из 63 регионов страны.