Брянск, 8 марта, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Разноцветные тюльпаны, улыбки и поздравления дарят 8 марта волонтёры на улицах и в общественных местах Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме подарков добровольцы поют песни, читают стихи, организовали мастер-классы. В традиционной акции «Вам, любимые» приняли участие 40 волонтёров.

Центр добровольческих инициатив Брянска Волонтёры Брянска

Прежде всего, брянские добровольцы поздравили тех женщин, кто выполняет в праздник свою работу: цветы вручили фельдшерам скорой помощи, остановившейся на улице, продавцам в магазинах, кафе. Сотни тюльпанов принесли в медицинские учреждения для пациентов и сотрудников. В доме-интернате для пожилых людей и инвалидов в Жуковке волонтёры провели мастер-классы — вместе с постояльцами сделали весенние цветы из бумаги, провели праздничное чаепитие, подарили тюльпаны.

Акция «Вам, любимые» проходит в Брянской области с 6 по 8 марта.