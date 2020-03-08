Тирана, 8 марта, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 марта в албанский город Гирокастра прибыли 50 беженцев с Ближнего Востока, большей частью из Сирии.

Freedom House Беженцы на греческой границе

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящий момент Албания готовится встретить 30 тысяч беженцев.

Беженцы прибыли в Албанию из Греции, в которую после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение открыть для мигрантов границу с ЕС, хлынул огромный поток мигрантов, грезящих о Евросоюзе. Беженцы принадлежат к разным возрастным группам, поскольку выезжают из родных мест семьями.

В этой непростой ситуации в Тиране приняли решение о создании шести пунктов размещения для мигрантов.

Мигранты, прибывшие в Гирокастру, были размещены в пункте приема в деревушке Герхот, в двух километрах от города.