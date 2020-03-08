В Красноярском крае на 8 Марта вручили цветы сотрудницам полиции
Красноярск, 8 марта, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Добровольцы Красноярского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц полиции. Как сообщили ИА REGNUM в КРО ВСКС, 6 марта в рамках акции «Вам, любимые!» добровольцы подарили цветы сотрудницам Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».
К акции также присоединились активисты Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны». Они вручили женщинам открытки, нарисованные воспитанниками Красноярского детского дома №2, и рисунки школьников.
8 марта добровольцы подарят цветы женщинам, работающим в спасательных подразделениях МЧС России.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омске с 8 Марта поздравили женщин, встречающих праздник на боевом посту.
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