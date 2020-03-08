Красноярск, 8 марта, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Добровольцы Красноярского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц полиции. Как сообщили ИА REGNUM в КРО ВСКС, 6 марта в рамках акции «Вам, любимые!» добровольцы подарили цветы сотрудницам Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

КРО Всероссийский студенческий корпус спасателей Добровольцы Красноярского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие во Всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!»

К акции также присоединились активисты Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны». Они вручили женщинам открытки, нарисованные воспитанниками Красноярского детского дома №2, и рисунки школьников.

8 марта добровольцы подарят цветы женщинам, работающим в спасательных подразделениях МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске с 8 Марта поздравили женщин, встречающих праздник на боевом посту.

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