Омск, , 12:11 — REGNUM В рамках акции «Вам, любимые!» 6 и 8 марта члены Омского «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» поздравили женщин, встречающих свой праздник на боевом посту. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омском РО ВСКС.

Поздравление с 8 Марта Пресс-служба Омского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Поздравления и цветы вручили женщинам в подразделениях УМВД России по Омской области, диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях, единой службы 01, пожарно-спасательных частей и центральной диспетчерской 03.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 Марта поздравили томских женщин-полицейских.

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