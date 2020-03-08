Новосибирск, 8 марта, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Участники «Молодёжки Общероссийского народного фронта» поздравили жительниц Новосибирской области с 8 Марта.

Сриншот со страницы «Молодёжки ОНФ — Новосибирская область» в ВКонтакте

Они подготовили чай и цветы в новосибирском метрополитене.

«Что может быть лучше цветов? Цветы и чай под землёй! «Молодёжка ОНФ» спустилась в подземку, чтобы поздравить любимых женщин с праздником 8 марта!» — отметили в региональном отделении.

Всероссийская акция «Ты прекрасна!», посвященная Международному женскому дню, проходит в 85 регионах страны.

Также в социальных сетях организован флешмоб с хештегом #ДляТебя, к которому могут присоединиться все желающие.