Новосибирск, 8 марта, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня в Тогучинском районе Новосибирской области женщин-водителей ожидала массовая проверка. Полицейские останавливали также дам-пешеходов. Однако вместо привычной просьбы «показать документы», инспекторы дарили им цветы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Toguchin.nso.ru Инспектор Василий Фоменко совместно с волонтёрами Тогучинского района поздравили женщин-водителей и женщин-пешеходов

«Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Тогучинскому району Василий Фоменко совместно с волонтёрами Тогучинского района поздравили женщин-водителей и женщин-пешеходов с Международным праздником 8 Марта», — рассказали и в районной администрации.

Автоледи с удовольствием принимали поздравления и обещали соблюдать правила дорожного движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские сотрудники Госавтоинспекции подготовили цветы для женщин-водителей Коченёвского района.