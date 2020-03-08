Новосибирские сотрудники Госавтоинспекции подготовили «цветы для автоледи»
Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, 8 марта, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Коченёвском районе Новосибирской области автоинспекторы в преддверии Международного женского дня строили праздничный рейд.
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Новосибирские автоинспекторы поздравили женщин-водителей
Полицейские останавливали женщин-водителей. Для каждой был подготовлен букет тюльпанов, поздравительная открытка и памятка по безопасности дорожного движения.
Полицейские напомнили каждой автоледи о необходимости соблюдать меры дорожной безопасности. А также пожелали им здоровья, благополучия и безопасных дорог. Маленьким пассажирам они вручили световозвращающие брелоки.
Женщины пообещали соблюдать правила дорожного движения.