Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, 8 марта, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Коченёвском районе Новосибирской области автоинспекторы в преддверии Международного женского дня строили праздничный рейд.

54.мвд.рф Новосибирские автоинспекторы поздравили женщин-водителей

Полицейские останавливали женщин-водителей. Для каждой был подготовлен букет тюльпанов, поздравительная открытка и памятка по безопасности дорожного движения.

Полицейские напомнили каждой автоледи о необходимости соблюдать меры дорожной безопасности. А также пожелали им здоровья, благополучия и безопасных дорог. Маленьким пассажирам они вручили световозвращающие брелоки.

Женщины пообещали соблюдать правила дорожного движения.