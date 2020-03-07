Вашингтон, 7 марта, 2020, 09:14 — ИА Регнум. На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого зафиксирована вспышка коронавируса, находятся четверо граждан России. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Вашингтоне со ссылкой на данные Государственного департамента США.

Ivan T Круизное судно Grand Princess

Напомним, что круизный лайнер Grand Princess, который следовал по маршруту — Хило (штат Гавайи) — Энсенада (Мексика) был направлен в Сан-Франциско после того, как на борту умер один из пассажиров. Было установлено, что скончался он от коронавирусной инфекции.

Судно, на борту которого находятся более 3,5 тыс. пассажиров и членов экипажа, было помещено на карантин.

На данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 21 человека.

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамента на предоставление информации о возможном нахождении граждан России на борту лайнера. В Госдепе ответили, что на борту Grand Princess находятся четверо граждан России.