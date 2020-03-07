Пекин, 7 марта, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Ученые из Китая выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки данного заболевания. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN).

Nilses Коронавирус

В рамках исследования велись наблюдения за течением коронавирусной инфекции у 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета.

Пациенты были разделены на две группы: те, кто заразились в период с 16 по 22 января (31 человек), и те, кто заразился в период с 23 по 29 января (58 человек).

У большинства пациентов из первой группы фиксировалась высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов.

А вот у заболевших из второй группы эти симптомы практически отсутствовали или же были выражены намного слабее.

Общими у обеих групп были следующие симптомы: кашель, тошнота, диарея, тяжесть в груди.

Ученые пришли к выводу, что изменение симптомов может означать постепенное видоизменение коронавируса, который становится больше похож на обычный вирус гриппа. Косвенно об этом свидетельствует и увеличение инкубационного периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться на то, что в летний период коронавирусная инфекция сойдет на нет сама собой, как это обычно происходит с эпидемиями гриппа.