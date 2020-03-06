Тверь, 6 марта, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Сотрудниц Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького с предстоящим Международным женским днём поздравил губернатор Игорь Руденя 6 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя встретился с сотрудницами Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького

«Благодаря вашей работе Тверская область обладает настоящим сокровищем. Школьники и студенты, краеведы и учёные, просто увлечённые чтением люди — для многих это здание является вторым домом. Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране. Вы приобщаете своих читателей к лучшим образцам современной и классической литературы, к богатейшему историческому наследию нашего края, способствуете духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодёжи», — отметил в ходе общения Игорь Руденя.

Как отмечалось на встрече, в преддверии 75-летия Великой Победы библиотека стала главным исполнителем и партнёром в реализации проекта Тверского библиотечного общества «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941−1945 гг.». Этот проект победил на втором конкурсе Фонда президентских грантов 2019 года. Директор библиотеки Светлана Мальдова отметила, что в рамках проекта будут отреставрированы оригиналы документов, книг, газет и журналов военного времени, а также созданы их цифровые копии — чтобы они были доступны и будущим поколениям.

«Очень важно, что ваша работа раскрывает героизм журналистов и фотокорреспондентов военных лет. Благодаря современным технологиям читатель может увидеть подлинные газеты военного времени, прочитать рассказы и письма бойцов и командиров Красной Армии, узнать о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа», — подчеркнул глава региона.

В библиотеке в рамках проекта 8 мая 2020 года откроется выставка подлинных газет, выходивших на территории региона в военные годы. Игорь Руденя предложил сотрудничества библиотеки и московского Музея Победы по этому направлению. Для того, чтобы газеты было возможно экспонировать более длительное время, планируется консервация документов и организация современного мобильного выставочного и мультимедийного пространства для экспозиции. Кроме того, на основе газетных материалов сотрудники библиотеки, историки, краеведы проведут цикл лекций для студентов и школьников, посвящённых событиям военного времени. Также планируется проведение веб-конференций с читателями библиотек из районов Тверской области. Ожидается, что участие в проекте примут около трёх тысяч человек.

В 2021 году в выставочном пространстве планируется представить экспозиции, посвящённые началу Великой Отечественной войны и 80-летию освобождения города Калинина, а в 2022—2023 годах — Ржевской битве и 80-летию освобождения города Ржева.

Игорь Руденя осмотрел различные выставки, подготовленные сотрудниками учреждения. В частности, выставку-инсталляцию «Женщине дорогу!», посвящённую 150-летию основания в Твери женской учительской школы П.П. Максимовича, которая дала начало истории Тверского государственного университета. На ней представлены уникальные фотографии из архива ТвГУ, документы, книги, предметы быта конца XIX века. Также глава региона осмотрел здание библиотеки и дал поручения по проведению ремонта, отметив, что библиотека входит в число видовых зданий города, а потому необходимо привести его в порядок.