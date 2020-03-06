Екатеринбург, 6 марта, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Свердловские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили женщин — сотрудниц силовых структур в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении корпуса.

Всероссийский студенческий корпус спасателей

6 марта 2020 года студенты поздравили сотрудниц УФМС, 62 сотрудниц отдела полиции на улице Челюскинцев, а также сотрудниц кинологической службы. Очаровательным дамам дарили цветы, им говорили самые благие пожелания.

Поздравления проходили в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта празднуется Международный женский день.