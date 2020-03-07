Стокгольм, 7 марта, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Профессор кафедры общественного здоровья и клинической медицины университета в Умео (Швеция), Йоаким Роклёв, заявил, что все данные указывают на то, что коронавирус распространится среди большей части населения Швеции. Об этом 6 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Агенство общественного здравоохранения Швеции оценило риск широкого распространения коронавируса в стране как «умеренный». По заявлениям органа, заражения половины населения не произойдет.

Однако всё больше независимых экспертов судя по всему убеждены в обратном. Так, по мнению профессора Йоакима Роклёва, распространение вируса в масштабах всего общества это вопрос времени. Свой прогноз он основывает на уже имеющемся опыте работы с инфекционными заболеваниями и компьютерных моделях, разработанных им и его коллегами. В то же время он признает, что процент населения, которое затронет тяжелая форма заболевания, скорее всего будет низким.

По словам медика, меры, предпринимаемые органами государственной власти по противодействию распространения инфекции, вероятно смогут отсрочить широкое распространение вируса, но не более того.

«С высокой степенью вероятности на каждый случай выявления коронавируса приходятся два невыявленных, кроме того каждый десятый зараженный не имеет симптомов. Точно так же было в случае с SARS (прим. — вирус атипичной пневмонии, спровоцировавший эпидемию в 2002−2003 гг.)», — заявил Роклёв, — «Инфекция распространяется быстрыми темпами. С другой стороны государством предпринимаются беспрецедентные меры. Через 5 дней, после окончания инкубационного периода, начнется следующая волна выявления новых случаев заболевания. Так что через 1−2 недели картина уже будет более-менее ясна».