Стокгольм, 7 марта, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Согласно данным последнего опроса, подготовленного Aftonbladet/Demoskop, Социал-демократическая рабочая партия Швеции, контролирующая действующее правительство во главе со Стефаном Лёвеном, получила самый худший результат за последние 30 лет. По данным социологического исследования, сейчас за них готовы проголосовать лишь только 22,6% опрошенных. Об этом 6 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Исходя из данных опроса, партия Зеленых в Швеции вообще не проходит парламентский барьер и получает всего 3,1% голосов потенциальных избирателей. Напомним, что представители Зеленых также входят в правительство и принимают участие в решении важных для Швеции вопросов миграции и климата.

Тем не менее главным результатом опроса стало то, что Социал-демократы показали самый худший процент за последние 30 лет. Популярность правящей партии упала с 24,7% до рекордно низких 22,6%.

«Среди избирателей Социал-демократов существует недовольство тем, что партия вынуждена проводить очень правую политику. Но в то же время и представителям левых трудно этим воспользоваться. Они должны действовать на относительно сбалансированном уровне, они не могут блокировать все предложения правительства настолько, чтобы его просто выжить», — поделился Питер Сантессон, глава аналитического отдела Demoskop.