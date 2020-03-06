Тверь, 6 марта, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Федеральные и региональные награды вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя 6 марта в преддверии Международного женского дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Торжественное мероприятие состоялось в Тверском академическом театре драмы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с 8 Марта

«Женская сердечность, поддержка и доброта — это прочный фундамент каждой семьи и надежный тыл, а также основа для воспитания наших детей. Мы особенно ценим в наших женщинах умение сочетать традиционную роль хранительницы семейного очага, заботу о родных и близких людях с профессиональной, творческой и общественной деятельностью», — сказал Игорь Руденя.

Отдельно глава региона отметил подвиг женщин военного поколения.

«Вы стали для нас примером мужества, любви и верности. Спасибо вам за то, что на фронте, в тылу вы наравне с мужчинами ковали и приближали Победу», — сказал Руденя.

В ходе мероприятия губернатор вручил федеральные и региональные награды жительницам Тверской области, внесшим значительный вклад в воспитание детей, сохранение семенных традиций, патриотическое воспитание граждан, развитие культуры и искусства, здравоохранения, образования.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Российской Федерации» присвоено преподавателю Тверского музыкального колледжа Ирине Некрасовой. Благодарность президента РФ объявлена директору МБУК «Муниципальная библиотечная система города Твери» Елене Барановой. Почётным знаком Тверской области «Слава матери» отмечены матери пятерых детей Анна Сидорова из Калининского района, Ольга Петрова из Торжокского района и Лариса Юркина из города Твери. Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено врачу-педиатру Зубцовской ЦРБ Татьяне Лебедевой. Знаком губернатора «Во благо земли Тверской» награждена заместитель директора ВГТРК «Тверь» Анна Бабаева. Также Почетной грамоты губернатора Тверской области за проявленное мужество и героизм при спасении утопающих удостоена учащаяся 10 класса гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Ш. Зимой 2020 года, находясь на каникулах в Санкт-Петербурге, во время прогулки по городу Лиза первой пришла на помощь двум детям 9 и 11 лет, провалившимся под лёд, и помогла их спасти.

«Не думая о себе, Лиза в считанные секунды приняла жизненно важное решение — на это способен только человек благородный и смелый», — отметил глава региона.

Также Благодарность губернатора объявлена подполковнику Ираиде Цветковой — старшему преподавателю ВАВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, за добросовестную и безупречную службу, высокое профессиональное мастерство.

После награждения состоялся концерт с участием Заслуженного артиста РФ Гоши Куценко, Заслуженного артиста РФ Леонида Серебренникова, актрисы театра и кино, певицы Валерии Ланской, группы «Республика», сводного детского хора, актёров Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы, творческих коллективов Верхневолжья.