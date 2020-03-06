Санкт-Петербург, 6 марта, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Большая часть пациентов, находящихся в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге, — граждане России, которые вернулись из Италии, где отмечается вспышка нового коронавируса. Об этом ИА REGNUM рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

Напомним, по данным на утро пятницы, 6 марта, в больнице в изоляции находятся 64 человека с признаками ОРВИ, приехавшие из-за рубежа. Их проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

«Из них 36 граждан РФ вернулись из Италии, ещё два гражданина Италии, а также ещё четыре госпитализированы по контакту с гражданином Италии, пять граждан РФ из Ирана», — пояснили в комздраве Петербурга.

Напомним, в четверг Роспотребнадзор объявил о первом выявленном случае заражения коронавирусом в Петербурге. Первым заразившимся стал студент-третьекурсник медицинской академии имени Мечникова, гражданин Италии. Он находится в больнице им. Боткина. Туда же отправили четверых российских студентов, которые с ним контактировали.

Кроме того, на карантин было помещено общежитие, где проживал молодой человек. В настоящий момент в здании на 14 дней изолированы более 700 студентов-медиков. Университет обеспечивает их всем необходимым, в том числе питанием, а сами студенты просят окружающих не паниковать и пользуются моментом, чтобы отдохнуть и привести учебные дела в порядок.