Санкт-Петербург, 6 марта, 2020, 09:57 — ИА Регнум. В Петербурге более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, изолированных в общежитии, просят общественность не паниковать из-за коронавируса, помнить об элементарных мерах гигиены и благодарят руководство вуза за отеческое отношение к ним. Об этом молодые люди пишут на своих страницах в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты СЗГМУ в окнах общежития, закрытого на карантин

Напомним, один из третьекурсников медицинского университета посещал родной Милан, а по возвращению в Петербург почувствовал себя плохо. По данным Роспотребнадзора, у него подтвержден первый в Петербурге случай новой коронавирусной инфекции. В целях безопасности он и еще четыре человека, которые встречали его в аэропорту, помещены в боксы инфекционной клиники имени Боткина. Еще более 700 студентов, которые проживали вместе с ним в одном общежитии, помещены в карантин на 14 дней в здании общежития.

«Мы, будущие врачи, вынужденные сидеть взаперти с новым неизвестным заболеванием, и наши будущие коллеги, работающие над медицинским обеспечением карантина, не боимся! Хотя находимся сейчас ближе всех к инфекции. Нам не страшно, так не бойтесь же и вы», — написал у себя на странице один из студентов СЗГМУ Антон.

Будущий врач, как и его сокурсники и остальные изолированные студенты, заявили, что они не разбрасывали самолетики с просьбой о еде, как сообщали СМИ, и они не голодают. Они опровергают сведения о новых госпитализированных из общежития в больницу.

«Ребята получают всё необходимое, никто не голодает и не умирает. Никого не увозили никуда! Все живы и здоровы и радуются внеплановым каникулам», — написала еще одна студентка.

Также будущие медицинские специалисты выражают благодарность за проявленную руководством университета отеческую заботу к ним и любовь.

Сообщения в соцсети студентов СЗГМУ

Сообщения в соцсети студентов СЗГМУ

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