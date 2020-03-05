Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Студенты-медики Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова называют свою изоляцию на две недели в общежитии из-за коронавируса у одного из сокурсников «обычной мерой», но считают, что это не остановит вирус от распространения.

Сообщения студентов из карантина (цитата)

Вынужденная изоляция привела студентов в социальные сети. Там будущие врачи и медики делятся своими впечатлениями о первых днях изоляции, сетуют на то, что из-за толп журналистов под окнами общежития «Северная» на проспекте Просвещения им задерживают еду, которую доставляют из столовой вуза.

«Это обычные меры для карантина, для того чтобы люди меньше контактировали между собой», — отметила одна из студенток.

Сообщения студентов из карантина (цитата)

Как сообщало ИА REGNUM, всем изолированным в общежитии студентам вуза, а это от 703 до 800 человек, будет обеспечено питание и вода за счет университета.

Instagram.com Сообщения студентов из карантина (цитата)

Напомним, общежитие СЗГМУ на проспекте Просвещения, 45 закрыто на 14-дневный карантин после того, как у одного из студентов, вернувшегося из Италии, обнаружились признаки ОРВИ. Первый тест на коронавирус оказался положительным, из-за чего студент помещен в специальный бокс инфекционный больницы им. Боткина на лечение.