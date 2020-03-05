Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова пока не подтверждают наличие коронавируса у студента вуза, гражданина Италии, у которого, по данным Роспотребнадзора, найдена коронавирусная инфекция. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в четверг, 5 марта, журналистам заявил проректор вуза Алексей Силин.

Дарья Драй ИА REGNUM Общежитие СЗГМУ им. Мечникова, закрытое на карантин

«На сегодняшний день из (университета имени) Мечникова госпитализирован один итальянский студент и четверо русских студентов, которые находились в контакте с ним, поскольку встречали его в аэропорту. Все они находятся в хорошем состоянии», — пояснил проректор.

По словам Силина, у госпитализированных подтверждения коронавируса нет, точный диагноз будет установлен лишь спустя неделю, после того как появятся результаты анализов, направленные в Новосибирск, в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

"Информации, которая позволяет утвердительно говорить о коронавирусе, нет», — заявил Силин.

Также спикер отметил, что сейчас в общежитии вуза на проспекте Просвещения, где несколько дней жил итальянец, изолировано 703 студента. У всех у них сейчас берутся анализы на коронавирус. Пробы должны быть подтверждены несколько раз.

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«Со всеми госпитализированными мы связаны по телефону, все они себя чувствуют хорошо», — отметил проректор СЗГМУ.

Силин отметил, что все изолированные студенты — 20% — проходят обучение дистанционно. После завершения карантина, они будут сдавать тесты на усвоенные знания.