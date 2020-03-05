Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Власти Петербурга выбрали подрядчиков, которые должны обустроить новые остановки общественного транспорта в восьми районах города. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт Петербурга

Напомним, широко анонсированная Смольным транспортная реформа по отмене маршруток и изменению маршрутов общественного транспорта должна осуществиться летом 2020 года.

Согласно контрактам, ООО «Гранд» должно обустроить новые остановочные комплексы в Приморском, Курортном, Невском и Выборгском районах. В частности, речь идет об остановках «ул. Шаврова», «Приморское шоссе, д. 251», «ул. Речная, пос. Дибуны, напротив дома 2», «Болотная улица», «пр. Луначарского угол ул. Есенина» и «Поликлиника №117», «пр. Луначарского, 68», «пр. Луначарского, угол ул. Руднева», «Поэтический бульвар, угол ул. Руднева» и пять остановок на улице Крыленко. На это бюджет потратит примерно 100 млн рублей.

Работы по обустройству остановок на углу улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта, улице Подвойского, Товарищеском проспекте в Невском районе выполнит ОАО «Коломяжское». Цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Также организация подготовит рабочую документацию и построит остановки в Колпинском, Пушкинском, Московском районах на Раумской, Малиновской улицах, бульваре Трудящихся и улице Орджоникидзе. Стоимость работ составит 27,7 млн рублей.

Кроме того, в Калининском районе примерно за 29,4 млн рублей появятся новые остановки на проспекте Мечникова, Бестужевской улице и Лабораторном проспекте. Займется этим компания «Буер».

Все работы должны быть завершены до 31 августа 2020 года.

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Добавим, с 16 июля в рамках реформы на линии в Петербурге выйдут 5 тыс. 755 транспортных средств, они будут обслуживать пассажиров на 561 маршруте. Сейчас в городе действует 739 маршрутов. Чиновники обещают, что на линии выйдут автобусы большой и средней вместимости с кондиционерами.

Во всех автобусах будут действовать все городские льготы, проезд можно будет оплатить электронно, а перевозчики будут обязаны строго соблюдать расписание и ПДД.