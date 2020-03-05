Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Поправка о повышении роли Государственной думы приведет на участок 22 апреля губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом, по сообщению областной администрации, он сообщил на II Общероссийском электоральном медиафоруме в петербургской Стрельне.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

«Лично я пойду голосовать за поправку об изменении принципов формирования правительства, повышении роли Госдумы, нашей заинтересованности в избрании депутатов. Госдума реально будет влиять на экономику, и, я надеюсь, мы, наконец, будем выбирать депутатами не тех, кто выше прыгнул или «хороший человек», а людей, которые действительно и профессионально будут представлять экономические интересы населения», — заявил Александр Дрозденко.

Напомним, среди поправок в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным, значится и та, что позволяет Госдуме утверждать премьер-министра и все правительство.