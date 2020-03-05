Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Общежитие Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший коронавирусом студент из Италии, закрыто на карантин до особого распоряжения ректора. Соответствующее объявление размещено на стенде при входе в здание, пишут в профильной группе вуза в соцсети.

Группа вуза «ВКонтакте» Объявление на входе в общежитие

После того, как у госпитализированного 2 марта студента из Италии подтвердился коронавирус, студенческое общежитие на проспекте Просвещения на севере Петербурга закрыто от посторонних, а всех проживающих определили в карантин.

При этом попасть в общежитие можно всем, кто там проживает, однако выходить оттуда всем категорически запрещено. Карантин установлен с 4 марта и будет длиться как минимум 14 дней, до особого распоряжения.

«Продукты питания будут привозиться с завтрашнего дня и выдаваться в помещении администраторской», — говорится в сообщении, размещенном на входе в общежитие.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, заболевание у госпитализированного итальянца протекает в легкой форме. Также на больничный карантин в больницу им. Боткина помещены четверо лиц, контактировавших с заболевшим студентом.