Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Довыборы в петербургский парламент на место умершего депутата-единоросса Павла Зеленкова состоятся 7 июня 2020 года. С датой выборов определилась Санкт-Петербургская избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Довыборы состоятся по 21 избирательному округу, от которого в ЗакС попал Зеленков. Соответствующее решение приняли на заседании Горизбиркома 5 марта.

Ответственной за проведение выборов, помимо Горизбиркома, назначены территориальная избирательная комиссия №19 в качестве окружной избирательной комиссии, а также территориальная избирательная комиссия №23 и 75 участков.

По оценке Горизбиркома, в округе №21 проживает около 144 тыс. избирателей — жители МО «Гагаринское», «Звездное» и «Купчино». Сбор подписей для парламентских партий — «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии роста» — при выдвижении кандидатов не потребуется. Остальным придется собрать 3% подписей от числа избирателей, зарегистрированных в округе, или примерно 4320 подписи.

Выдвижение кандидатов начнется 13 марта и завершится 21 апреля. Документы для регистрации необходимо будет предоставить не позднее 18:00 21 апреля 2020 года. Затем в течение десяти дней окружная комиссия решит, регистрировать ли выдвиженца.

С 22 апреля по 26 мая в территориальных избиркомах граждане смогут получить открепительные удостоверения, в участковых избиркомах — с 27 мая по 6 июня. Досрочки на выборах не будет.

Напомним, представитель «Единой России» Павел Зеленков скоропостижно скончался еще 10 июня 2019 года. Последним законопроектом его авторства стал документ, который позволяет жителям старше 70 лет пройти на прием в органы государственной власти и местного самоуправления без очереди. Его приняли уже после смерти депутата.