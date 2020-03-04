Москва, 4 марта, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Победила политическая логика, — так депутат Государственной думы, член Комитета по международным деламЕлена Панина («Единая Россия») прокомментировала утверждение Верховной радойДениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

Rnbo.gov.ua Владимир Зеленский

По словам Паниной, ранее ожидалось, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинет на пост премьер-министра Сергея Тигипко, в разное время занимавшего высокие посты в правительстве Украины.

«Это было бы разумным решением, особенно на фоне серьезного ухудшения экономической ситуации на Украине и необходимости заканчивать управленческие эксперименты, итог которых теперь уже бывший премьер Гончарук подвел крылатой фразой «соросята ухандохали экономику», — отметила Панина.

«Однако Зеленский остановил свой выбор на управленце «с земли», имеющем опыт работы в реальном секторе экономики и на региональном уровне. Денис Шмыгаль родился, вырос и всю жизнь проработал во Львове, откуда всего два года назад переехал в соседнюю Ивано-Франковскую область, где руководил Бурштынской ТЭС, а затем — областной администрацией», — отметила политик.

По мнению Паниной, при назначении нового премьер-министра Украины победила политическая логика — Зеленский рассчитывает укрепить свои позиции на Галичине, где к нему относятся без энтузиазма.

«Судя по всему, стремление поднять свой рейтинг на Западной Украине является для Зеленского жизненно важной задачей», — констатировала Панина.