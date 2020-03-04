Лондон, 4 марта, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Премьера нового фильма о приключениях агента британской разведки Джеймса Бонда «Не время умирать» отложена на ноябрь 2020 года на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщается 4 марта на официальной странице проекта в Twitter.

Serge Ottaviani Кинотеатр

«Студии MGM и Universal, а также продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательной оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма «Не время умирать» будет отложен», — говорится в сообщении.

Ожидалось, что новая картина выйдет на экраны уже весной, однако теперь премьера в Великобритании назначена на 12 ноября. После этого фильм выйдет и в других странах.

Напомним, ранее поклонники фильмов об «агенте 007» выступили с обращением к продюсерским компаниям, в котором призвали отложить премьеру из-за ситуации с коронавирусом.