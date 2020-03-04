Москва, 4 марта, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Ситуация в сирийской провинции Идлиб обсуждалась 4 марта на заседании Совета безопасности РФ под председательством российского президента Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru В Совете Безопасности

Песков «Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба».

Пресс-секретарь Кремля добавил, что на СБ РФ обсуждались и вопросы отношений России и Турции, в частности — предстоящие переговоры Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Эрдогана по вопросу Идлиба состоится в Москве завтра, 5 марта.

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