Вашингтон, 4 марта, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Сын американского президента Эрик Трамп поделился копией чека, который Дональд Трамп направил на борьбу с коронавирусом. Чек на 100 тысяч долларов Трамп-младший опубликовал на странице в соцсети Twitter.

Цитата со страницы Эрика Трампа в Twitter

Эрик Трамп «Дональд Трамп вновь отдает свою зарплату правительству США — в этом квартале она передается министерству здравоохранения на противостояние, сдерживание и борьбу с коронавирусом».

В ответ на свое сообщение сын президента получил множество скептических комментариев с указанием на личные расходы президента.