Санкт-Петербург, 4 марта, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга, 35-летняя Кристина С., посещавшая Индию, на своей странице в социальной сети показала документы с предварительным диагнозом «коронавирус», который ей поставили в госпитали в Дели, сообщила о наличии у нее симптомов болезни и заявила, что сбежала из трехнедельного карантина в одном из индийских госпиталей, возвратившись на самолете в Россию.

Instagram.com Справка Кристины С. из больницы в Индии

На своей странице женщина рассказала, что несколько дней чувствовала себя плохо: была температура под 40 градусов, сильно болело горло, ей было тяжело дышать. Из-за характерных симптомов ее несколько раз отправляли в больницу и поставили диагноз «новый вид коронавируса».

Однако, несмотря на это, Кристина отказалась от госпитализации на три недели и предпочла вылететь в Петербург с пересадкой в Москве.

«Изначально должна была лететь 6 марта, потом думала поменять дальше, из-за болезни, чтобы дальше лететь на юг. Но сегодня утром, после того как была в госпитале, было принято решение, что лечу сегодня», — заявила Кристина своим подписчикам.

По ее словам, в госпитале она оказалась из-за приступа, похожего на приступ панической атаки, ей нечем было дышать. После этого ей выписали бумагу о том, чтобы ее госпитализировали и отправили на обследование на три недели в другой госпиталь для проверки на коронавирус.

«У меня присутствовал ряд симптомов: дня четыре-пять была температура 40, потом заболело горло. Я не паникую, потому что знаю, это не он. Ехать я никуда не хочу, хочу домой, поэтому и поменяла билеты», — сказала женщина.

Отметим, по данным на 4 марта, новый вид коронавируса выявлен в 76 странах мира. Основной эпицентр в КНР, там с конца декабря заболели 80 270 человек, умерли 2981 человек. На втором месте по числу — Южная Корея, заболели 5328 человек, умерли 32 человека, на третьем Иран — заболели 2336 человек, умерли 77 человек и Италия — заболели 2263 человека, умерли 79 человек.

Всего во всем мире число заболевших составляет 92 801 человек, умерли 3201 человек, вылечились 50 691 человек. В Петербурге до недавнего времени не было зафиксировано ни одного подтверждённого случая.