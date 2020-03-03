Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Воспитанницы пансиона Минобороны вскоре смогут воспользоваться плавучей сценой в петербургском филиале этого закрытого учреждения для девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в пресс-службе оборонного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Пансион воспитанниц Минобороны в Петербурге

Спорткомплекс с фехтовальным залом, театр и плавучую сцену собираются построить на Безымянном полуострове. По словам заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой, строительство второй очереди начнется уже в 2020 году.

Напомним, первая очередь петербургского филиала пансиона приняла воспитанниц 1 сентября 2019 года.

«Второй этап развития пансиона предполагает строительство новых фондов на пустующем Безымянном полуострове. Здесь укрепят берег и с нуля возведут трехэтажный комплекс дополнительного образования и спорта. В нем разместят фехтовальный зал, крытый легкоатлетический стадион, залы для спортивных игр, фитнеса, кардиотренировок и борьбы самбо, а также пневматический тир на девять стрелковых направлений и площадку для игры в кёрлинг», — сказала Татьяна Шевцова.

Остров Бычий, где находится основной учебный комплекс, и полуостров Безымянный соединят крытым мостом-переходом длиной 90 метров. «На другой стороне от него на понтонах установят летнюю плавучую сцену с местами для зрителей на берегу», — добавила замглавы Минобороны.

В новом комплексе разместятся четыре танцевальных класса, музыкальная школа с камерным залом и кабинетами вокальных и хоровых занятий, театральная студия, медиацентр с фото‑ и видеолабораторией и мастерская художественно-прикладного творчества. На восточной части полуострова построят театр со зрительным залом на 600 мест.

«По многочисленным просьбам родителей девушек первого набора особое внимание уделено созданию парка с зелеными насаждениями для встреч и прогулок. Он станет частью проекта по благоустройству с дизайнерским оформлением открытых мест отдыха. По всему периметру полуострова сделают велодорожки. Вокруг основного корпуса установят ветрозащитные панели», — объяснила Шевцова.

Она считает, что после ввода в эксплуатацию второй очереди филиал пансиона воспитанниц приобретет «завершенный оригинальный вид» и станет новой достопримечательностью Петербурга с «возрожденным историческим смыслом знаменитого Смольного института благородных девиц».

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