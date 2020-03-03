Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Во вторник, 3 марта, в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина в Петербурге с подозрением на коронавирус было помещено еще девять человек, вернувшихся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран. Об этом ИА REGNUM заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Инфекционная больница им. Боткина в Петербурге

«Пациенты поступают каждый день, сейчас в (больнице имени) Боткина находится 35 человек», — пояснили в городском комздраве.

По данным городского управления Роспотребнадзора на понедельник, 2 марта, в этой больнице находились 26 человек, которые были помещены туда с подозрением на коронавирус. Однако к настоящему времени анализы данное заболевание не выявили, но показали наличие у пациентов различных ОРВИ.

Несмотря на отрицательный результат по новой инфекции, поскольку все лица находились в неблагополучных странах, они изолированы, помещены в специальные боксы, в которых должны будут провести по 14 дней.

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В Петербурге, по данным на 2 марта, медицинское наблюдение было установлено за 811 лицами, которые побывали в странах, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, в том числе за 696 гражданами КНР.