Белград, 3 марта, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» приветствует готовность России назначить своего представителя в переговорах Белграда и Приштины, о чем на днях заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Об этом говорится в сообщении движения, распространенном 3 марта.

Predsednik.rs Александр Вучич во время посещения Косово

«Это и понятно, имея в виду тот факт, что Россия является главным фактором при защите Косово и Метохии в составе Республики Сербия. Она это доказала при попытках сепаратистских властей в Приштине вступить в Интерпол и ЮНЕСКО, когда их остановили только самоотверженные действия Российской Федерации», — отметили авторы сообщения, напомнив, что президент России Владимир Путин постоянно повторяет то, что решение статуса Косово и Метохии должно соответствовать Резолюции 1244 СБ ООН.

Народное движение «Отечество» полагает, что если спецпредставителей в переговорах Белграда и Приштины назначают ЕС и США, которые уже признали независимость Косово, тогда в интересах Сербии предложить, чтобы в переговорах участвовал и представитель России, которая и так защищает Косово и Метохию.

«Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» напоминает, что с 2006 по 2008 год, помимо представлявших ЕС и США Вольфганга Ишингера и Фрэнка Визнера, в переговорах участвовал и представитель России, которым был как раз действующий посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. Российские власти назначили его на эту должность по запросу тогдашних сербских властей», — подчеркивается в сообщении.

При этом движение «Отечество» высказало сомнения по поводу того, хватит ли президенту Сербии Александру Вучичу смелости согласиться на участие представителя Российской Федерации в переговорах, как это ранее делали сербские демократы, которые в это время находились у власти.

«Несмотря на то, что посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко не желает принимать делегацию сербов Косово и Метохии, несмотря на их просьбы, все равно участие российского представителя в переговорах в интересах сербского государства. Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» знает, что Александр Вучич — «любимец» действующей российской дипломатии, поэтому, чтобы не злить «любимца», они (российские дипломаты — ИА REGNUM) не хотят встречаться с политическими противниками Вучича», — отметили авторы текста.

В сообщении также напоминается, что Александр Вучич в данный момент гораздо активнее развивает экономическое сотрудничество со странами Запада и с Китаем, нежели с Россией. Так, по словам представителей «Отечества», промышленный концерн по производству стали «Железара Смедерево» был продан китайцам, Коммерческий банк — американцам. «Русские не могут купить даже фабрику жевательной резины», — сетуют они. При закупках вооружения Александр Вучич также придерживается принципа сохранения равновесия между Востоком и Западом, говорится в тексте. У России закупаются самолеты, часть которых Сербия получает даром, у компании Airbus — современные вертолеты; у русских Сербия покупает «Панцирь», а у Израиля — беспилотники, отмечается в сообщении.

Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» также выразило обеспокоенность перспективой развития российско-сербских отношений, имея в виду пример Черногории, когда российская дипломатия сначала во всем поддерживала «черногорского диктатора» Мило Джукановича, а сегодня Черногория во главе с тем же Джукановичем ввела санкции против России и стала членом НАТО.