Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Следствие по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено, и скоро уголовное дело будет передано в суд, где защитник обвиняемого будет настаивать на его рассмотрении в закрытом режиме. Об этом адвокат Александр Почуев заявил журналистам во вторник, 3 марта.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов и Александр Почуев

Накануне Олегу Соколову было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Свою вину обвиняемый признал и, по словам адвоката, раскаивается в совершенном преступлении.

«Защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе. В дальнейшем я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме», — заявил Почуев.

Это, по словам защитника, необходимо для сохранения тайны личной жизни участников трагической истории. Кроме того, по мнению адвоката, общественный резонанс вокруг этого дела уже вызвал отрицательные последствия как для Соколова, так и для потерпевшей стороны.

«В отношении историка Соколова, фактически, был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт», — считает Почуев.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а затем расчленил ее тело и частями утопил в Мойке, чтобы скрыть следы преступления. В ходе этого процесса Соколов упал в реку, был спасён и задержан.

Экспертиза признала его вменяемым. Ожидается, что суд над Соколовым начнется в Санкт-Петербурге весной 2020 года. Историку-наполеонисту грозит до 15 лет лишения свободы.