Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 17:28 — ИА Регнум. РЖД запускает между Петербургом и Москвой дополнительный скоростной поезд «Ласточка» на время мартовских праздников, чтобы справиться с возростающим в эти дни пассажиропотоком двух столиц. Об этом сообщает 3 марта пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать с 6 по 9 марта по расписанию: Москва — Петербург — 6, 8 марта поезд будет отходить от Ленинградского вокзала в 16:53 и прибывать на в Петербург к 00:45. В обратном направлении 6, 7, 9 марта поезд Петербург — Москва отойдет от Московского вокзала Петербурга в 11:35 и прибудет в Москву в 18:17 (время везде московское).

Продажа билетов на дополнительные поезда уже началась, кроме того, на поезда №723 и №814 сообщением Москва — Санкт-Петербург можно приобрести билеты по фиксированной стоимости — 898,9 и 898,4 рублей.

«При покупке билетов различные категории пассажиров могут воспользоваться специальными тарифными предложениями. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» — на 20%», — отмечено в сообщении РЖД.