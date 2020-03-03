Москва, 3 марта, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в Конституцию о правопреемственности СССР, о боге, об историческом единстве, памяти защитников Отечества, детях и семейном воспитании, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

Поправка предложена на обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, в Конституции предлагается закрепить, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации».

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в документе.

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, предлагается прописать в Основном законе.

Отдельная поправка касается детей.

«Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — отмечается в документе.