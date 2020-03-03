Москва, 3 марта, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») разъяснил поправку президента РФ Владимира Путина в Конституцию о боге, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Одной из поправок, внесенных президентом, предлагается ввести в Конституцию новую статью 67.1, которая в части 2 содержит следующие положения: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

«Речь не идет об изменении подхода Основного Закона к религиозным убеждениям. Во-первых, хотел бы напомнить, что в главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, содержится статья 28 о свободе совести и вероисповедания. Она звучит так: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Обращаю внимание, что эту статью никто не отменяет, она продолжает действовать. Мы не вносим поправки в главы первую и вторую Конституции, которые содержат фундаментальные основы. Российская Федерация остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться. Поправка не нарушает принцип светского государства — он остается незыблемым», — отметил он.

Во-вторых, сказал парламентарий, обсуждаемую поправку нельзя вырывать из контекста, ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам в том числе веру в Бога.

«Нам как многонациональному народу предки передали много разных священных текстов: Библия, Коран, Тора и другие. И, несмотря на всё многообразие, сохраняя память предков, мы в то же время признаем исторически сложившееся государственное единство. На мой взгляд, в этом главный посыл данной поправки — в государственном единстве», — рассуждает глава комитета.

Поскольку речь идет об исторически сложившимся государственном единстве, предлагается раскрыть эти тезисы и закрепить в главе 3 Основного закона, которая посвящена федеративному устройству, сообщил Крашенинников.