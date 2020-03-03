Тегеран, 3 марта, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Руководитель службы скорой помощи Ирана Прихосейн Колливанд заразился новым типом коронавируса. Тест на инфекционное заболевание дал положительный результат. Об этом сегодня, 3 марта, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило агентство ISNA.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

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Отмечается, что в настоящее время он находится под наблюдением медиков и проходит необходимый курс лечения. Его состояние не вызывает опасения. Глава службы чувствует себя хорошо.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Ирана, в стране количество жертв коронавируса нового типа достигло 77 человек. Только за последние сутки, 2 марта, было выявлено 835 новых случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших в стране превысило 2,3 тыс. человек.