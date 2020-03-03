Тегеран, 3 марта, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи призвал жителей страны соблюдать правила гигиены, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 3 марта сообщает Reuters.

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«Не нарушайте инструкции ответственных органов в отношении профилактики, поддержания частоты рук, лица и окружающего пространства», — приводит агентство слова Хаменеи.

В настоящее время число смертей от коронавируса в Иране возросло до 77 человек, что означает, что Исламская Республика по количеству смертей от инфекции занимает вторую после Китая строчку.