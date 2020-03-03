Ростов-на-Дону, 3 марта, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретит 75-ю годовщину Великой Победы в Москве. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в Баку.

Kremlin.ru Ильхам Алиев

Голубев отметил героический вклад 130-й и 146-й азербайджанских стрелковых дивизий в прорыве Миус-фронта и освобождении Дона от гитлеровцев. В память об их подвиге у села Самбек Неклиновского района был открыт мемориал.

«Я благодарен вам за то, что храните эту память. Мне эта память очень дорога. В этом году будет большое празднование нашей общей Победы. Мы в Азербайджане чтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, мы чтим День Победы. Обычно я встречаю День Победы с нашими ветеранами, но в этом году я получил приглашение президента России Владимира Путина и планирую 9 мая быть в Москве», — сообщил Алиев.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор рассказал Ильхаму Алиеву о завершении строительства народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» у села Самбек Неклиновского района.