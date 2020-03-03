Москва, 3 марта, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Турция и Россия имеют принципиальные разное представление о будущем Сирии и все переговоры последних лет служили лишь тому, чтобы оттянуть неизбежное столкновение интересов. Об этом 3 марта заявил политолог, доцент кафедры теории регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре на пресс-конференции «Эскалация конфликта Турции и Сирии: как обострение в Идлибе отразится на российско-турецких отношениях» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей».

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

«Для меня ничего странного в том, что происходит, нету. Стороны как могли оттягивали этот срок, когда интересы так или иначе перестанут совпадать. Этот момент наступил. Дальше некуда оттягивать», — заявил Дюрре.

В то же время нельзя сказать, что Турция прямо нарушила взятые на себя обязательства в рамках Сочинских переговоров, отметил он.

«Там обязательства стороны были очень чётко сформулированы. Но срок их выполнения всё-таки не прописан чётко, на что и турецкая сторона, в принципе, ссылается», — отметил Дюрре.

«Это, конечно, не оправдывает никак действия тех боевиков, которых там Турция поддерживает и которые там периодически нападали на российскую базу. Но с другой стороны это какой-то аргумент был в руках Эрдогана — мы же договорились, что я занимаюсь отмежеванием этих террористов? Это не так просто. Это его официальный ответ