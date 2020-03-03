Москва, 3 марта, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, комментируя в своём канале новые данные о числе заразившихся новым коронавирусом, пришёл к выводу, что всё происходящее похоже на хорошо организованную панику, но польза от неё есть:

Health.mil Эпидемия

«Крамольная мысль: что, если бы нынешняя эпидемия коронаровируса не освещалась в прессе? Вообще, ну не знали бы о ней ничего? Скажу больше — если бы и медики никаких сверхъестественных усилий не применяли? Мир бы вымер? Инфекция парализовала бы человечество?

Скажу крамольную вещь: мир бы этого просто не заметил бы. Просто не заметил бы. В мире ЕЖЕГОДНО гриппом и другими вирусными инфекциями заболевают сотни миллионов людей. Только от гриппа и его осложнений умирает 650 тыс. человек, от вирусного гепатита — 630 тыс. человек, от вирусных диарей, энцефалитов, тех же пневмоний — миллионы. В этом количестве заболевших и умерших от вирусных инфекций «лишние» 100 тыс. заболевших и 3 тыс. умерших никто бы и не заметил.

Это сейчас мы активно выявляем и делаем анализы. А если бы не делали? Мы бы заметили это увеличение заболеваемости от вирусной инфекции на 00001%? Ну, может быть, на местном уровне в какой-нибудь китайской провинции, и то совсем не уверен. «Но мы же мероприятиями остановили распространение инфекции», скажете вы?

Как сказать… пять миллионов человек, выехавших из Уханя до начала карантина. Продолжающееся свободное авиасообщение между странами (как ни закрывай отдельные направления, «кривыми» перелетами вход везде свободный). Противовирусных препаратов нет, вакцины нет.

Что есть: паника. Мне кажется, хорошо организованная паника. Сейчас потеплеет, и все сойдёт на нет. Останется иммунитет к этому типу вируса и будем ждать другой. Но и польза от всего этого есть — мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала отчёт, в котором сказано, что вне Китая зарегистрировано 8774 случая заболевания новым коронавирусом. Речь идёт о 64 странах.