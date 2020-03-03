Жириновский предложил ввести смертную казнь за вбросы о коронавирусе
Москва, 3 марта, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести смертную казнь для сеющих панику в связи с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Жириновский
«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал Жириновский.
Он считает, что паника вредит больше, чем сам вирус.
«Одного, двух, трех расстрелять: Калининград, Москва и Камчатка — всё прекратится», — прогнозирует он.