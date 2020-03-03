Москва, 3 марта, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести смертную казнь для сеющих панику в связи с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал Жириновский.

Он считает, что паника вредит больше, чем сам вирус.

«Одного, двух, трех расстрелять: Калининград, Москва и Камчатка — всё прекратится», — прогнозирует он.