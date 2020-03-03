Москва, 3 марта, 2020, 11:21 — ИА Регнум.

Основная проблема России — не устаревшая Конституция, а тот факт, что большинство граждан сомневаются, имеет ли трудовое большинство в своей стране подобающее своему труду положение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 марта, комментируя обсуждение поправок в Конституцию.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

Как сообщалось ранее, 2 марта президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект изменений в основной закон.

«Во всём процессе внесения поправок в Конституцию присутствует заметный элемент искусственности, и это, на мой взгляд, плохо. С другой стороны, действующая Конституция принималась в такое время и с такими целями, что для долгосрочного развития страны она точно не годится.

Те поправки, о которых сейчас больше всего говорят, — русский язык как государственный язык, русские как государствообразующий народ, Россия как правопреемник Союза Советских Социалистических Республик, закрепление понятия брака как союза между мужчиной и женщиной, запрет на передачу территории нашей страны другим государствам — точно улучшают конституционные основы нашей жизни, внутренней и внешней политики России.

В поправках есть то, что мне представляется излишним для Конституции: индексация пенсий и разного рода пособий, адресная поддержка граждан, регламентация социальных выплат. Нормальное государство, если в нём правят граждане, а не капитал, и так будет это делать. Не хочешь, а создаётся впечатление, что за этой завесой пытаются скрыть нечто такое, что простому гражданину непонятно и что ему со временем «аукнется».

Не вызывает доверия и та группа «экспертов», которая готовила этот законопроект. Среди её членов, как мы узнали, оказались даже те, кто действующую Конституцию даже не читал. Во всяком случае, все они прекрасно чувствовали себя со старой Конституцией, и если бы не президент, ни о каких поправках и не задумывались бы. А вот представителей тех, кто плохо ощущает себя со старой Конституцией, олицетворяющей для них чуждую власть и чуждый строй, а таких в нашей стране много, в рабочей группе не оказалось. Есть над чем задуматься, согласитесь.

У меня лично продолжает вызывать несогласие предполагаемый процесс голосования за весь набор поправок скопом. Надо бы реально дать людям возможность разобраться и принять решение по каждому пункту, а их от такого действительного погружения в проблему берегут — мол, это уже не для вас, не ваше это дело.

Одним словом, проблема устаревшей Конституции есть, но не она сегодня в России главная. Главная проблема, как мне это видится, в том, что вразрез с предложенным лозунгом «Наша страна, наша Конституция, наше решение!» большинство граждан России сегодня не считают, что это наша страна в том смысле, что мы, трудовое большинство, имеем в ней подобающее нашему труду положение. И эту ситуацию всячески стремится удержать старая, изначально негодная элита. Поможет ли процесс изменения Конституции поменять это положение и, как шаг на пути к этому, элиту? Уверенности пока нет», — отметил Михаил Демурин.